وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف المريوطية والجيزة للاطمئنان على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 02:26 مساءً - قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الأحد بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مواقف النقل الجماعى بالمحافظة للإطمئنان على حركة نقل الركاب والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة .

بدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة من موقف المريوطية حيث تم الاستماع الي عدد من المواطنين المترددين على الموقف من مختلف الأعمار خلال وجودهم في سيارات الميكروباص بخصوص إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التي قررتها المحافظة .

وأكد المواطنين علي وجود إلتزام من السائقين بالتعريفة المعلنة من المحافظة بعد زيارة أسعار المواد البترولية ، مؤكدين علي أهمية استمرار الرقابة والحملات من جهات الدولة المعنية والتصدي لأي محاولات لزيادة الأجرة .

ومن جانبه طالب وزير التنمية المحلية المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف المعلنة رسمياً من المحافظة والإبلاغ عن أي شكاوي من أي سائق غير ملتزم وذلك عبر وسائل تلقي الشكاوي والخطوط الساخنة أو العاملين بإدارة السرفيس الموجودين في الموقف لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي ضرورة قيام القيادات التنفيذية و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف وإدارة مرور الجيزة لاستمرار الحملات والجولات التفقدية والمفاجئة خلال ساعات اليوم على المواقف لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة والتواجد بصورة مستمرة علي أرض الواقع علي مدار اليوم للاستجابة لأي شكاوي من المواطنين .

كما اطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة على وجود بنرات كبيرة على مدخل الموقف تشمل التعريفة الجديدة ووضع الملصقات الخاصة بالأسعار على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة .

عقب ذلك توجه اللواء محمود شعراوى واللواء أحمد راشد إلى موقف الجيزة حيث حرصا علي التحاور مع المواطنين للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة

كما تحدثا مع بعض السائقين الموجودين في الموقف للتأكيد على إلتزامهم بتعريفة الركوب الجديدة والتأكيد علي أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطن وستواجه بحزم اي محاولات لزيادة الأسعار عن التعريفة المعلنة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي استمرار تكثيف الحملات الرقابية للقيادات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والانتظام الكامل لسير العمل بصورة طبيعة والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية أو الخارجية بين المحافظات وبعضها .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان موقفي السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة يعتبران من أهم المواقف الحيويه التي تشهد تواجد كبير للمواطنين علي مدار اليوم ويضموا حوالي ٤٠٠ سيارة لخطوط شبرامنت وأبو صير وسقارة والسيدة عائشة والتجمع الخامس وزهراء مدينة نصر والمنيب والدائري وأكتوبر والشيخ زايد نهاية الهرم وفيصل والعمرانية ودار السلام والمعادي حلوان والسيدة زينب والفيوم وكرداسة .

وأكد محافظ الجيزة ان التعريفات الجديدة التي تم وضعها روعي فيها الصالح العام سواء للمواطن أو السائق بحيث لا تتعدي الزيادة عن ٧% ، مشيراً إلي انه تم تكثيف الجولات الميدانية والحملات المفاجئة على مواقف السيارات بالكامل منذ اليوم الأول لإعلان الأسعار والتعريفات الجديدة وذلك للتأكد من الإلتزام بها في الخطوط الداخلية والخارجية مع التأكيد علي وضع بانرات بالتعريفة الجديدة واستيكرات علي السيارات مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة وأستغلال المواطنين .

وأشار اللواء أحمد راشد إلي أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية ( الأقاليم ) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة .

وأكد محافظ الجيزة علي المواطنين أن لهم دورآ هامآ في الإبلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود مع التأكيد علي تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من علي مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

وأوضح راشد أن الحملات الميدانية أسفرت عن سحب تراخيص عدد ٣٠ سيارة لعدم التزام سائقيها بالتعريفة المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقال وزير التنمية المحلية ان مبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة تلقت علي مدار الأيام الماضية عدداً من شكاوي المواطنين عبر الخط الساخن والواتساب بإجمالي حوالي 122 شكوي في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية و الدقهلية.

وأشار الوزير الي انه علي الفور تم التواصل مع الجهات المختصة بالمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وسحب تراخيص السيارات المخالفة .

وجدد اللواء محمود شعراوي مناشدته للمواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ عن أي سيارة تخالف ذلك عبر وسائل تلقى الشكاوي من المحافظات و أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات وكذا عبرمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اي شكوي وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة السيد/ محمد نور السكرتير العام المساعد والسيد/ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والسيد / تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس حسن موافي رئيس حي الهرم والدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية والمهندس طه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .