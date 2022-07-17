الزراعة: تحصين 341 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية وذلك لمتابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





وأكد القصير، خلال الاجتماع، على بذل أقصى جهد خلال حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الجارية حاليا والتى تأتى فى توقيت مهم عقب عيد الاضحى المبارك، وأيضا تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازى مع هذه الحملة استكمالا لجهود وزارة الزراعة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار.

وشدد وزير الزراعة أيضا، على توفير اللقاحات المطلوبة مع ضروة توعية المربين بأهمية التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحملة بدأت يوم الخميس الماضى وبلغ إجمالى ما تم تحصينه حتى الآن 184 ألف و863 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "93 ألف و506 رأس أبقار، 46 ألف و466 رأس جاموس، 39 ألف و543 رأس أغنام، 5348 رأس ماعز".

وأشار إلى تحصين 156 ألفا و867 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم " 79 ألفا و355 رأس أبقار، 45 ألفا و521 رأس جاموس، 26 ألف و943 رأس أغنام، 5048 رأس ماعز".