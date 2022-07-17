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وأكد القصير، خلال الاجتماع، على بذل أقصى جهد خلال حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الجارية حاليا والتى تأتى فى توقيت مهم عقب عيد الاضحى المبارك، وأيضا تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازى مع هذه الحملة استكمالا لجهود وزارة الزراعة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار.
وشدد وزير الزراعة أيضا، على توفير اللقاحات المطلوبة مع ضروة توعية المربين بأهمية التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.
من ناحيته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحملة بدأت يوم الخميس الماضى وبلغ إجمالى ما تم تحصينه حتى الآن 184 ألف و863 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "93 ألف و506 رأس أبقار، 46 ألف و466 رأس جاموس، 39 ألف و543 رأس أغنام، 5348 رأس ماعز".
وأشار إلى تحصين 156 ألفا و867 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم " 79 ألفا و355 رأس أبقار، 45 ألفا و521 رأس جاموس، 26 ألف و943 رأس أغنام، 5048 رأس ماعز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: تحصين 341 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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