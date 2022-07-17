سعادة بين طلاب الثانوية بامتحان الجيولوجيا وعلم النفس.. وشكاوى من التفاضل

جدة - نرمين السيد - انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، اليوم الأحد، سابع أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022.

وأبدى طلاب شعبة العلوم سعادتهم بامتحان الجيولوجيا، مشيرين إلى أنه تضمن بعض النقاط الصعبة والتى تحتاج إلى تفكير لكن فى مجمله كان أسهل من امتحانى الفيزياء والكيمياء، كذلك أبدى طلاب الشعبة الأدبية سعادتهم بامتحان علم النفس والاجتماع.

ولفت الطلاب إلى أن اليوم هو أفضل أيام الامتحانات منذ بدايتها، بينما اشتكى طلاب شعبة الرياضيات من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، مؤكدين أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيًا للإجابة.

وقالت الطالبة مى محمود، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنات بالسيدة زينب، إن امتحان الجيولوجيا، كان متوسط المستوى، لافتة إلى أنه تضمن بعض الأسئلة الصعبة والتى تحتاج إلى تفكير، خصوصًا أن بعض الأسئلة تشابهت فيها الاختيارات.

وأضافت الطالبة سلمى عاطف، أنه الوقت المخصص للإجابة كان مناسبا، وأنها تمكنت من الإجابة على جميع الأسئلة، موضحة أن الامتحان تضمن بعض أسئلة المستويات العليا، لكن فى المجمل لا يمكن مقارنته بامتحانى الفيزياء والكيمياء.

وفى مادة علم النفس والاجتماع التى أداها طلاب الشعبة الأدبية، قالت الطالبة سماح على، إن الامتحان كان جيد جدا، مشيرة إلى أنها استطاعت الإجابة على جميع الأسئلة فى الوقت المخصص للإجابة.

أما الطالبة سها منصور، فقالت إن الامتحان كان متضمنا بعض الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير، لكن فى مجمله كان سهلا، وبإمكانها وصف اليوم بأنه أفضل أيام الامتحانات منذ بدايتها.

وفى مقابل هؤلاء، اشتكى طلاب شعبة الرياضيات من صعوبة امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) مشيرين إلى أنه تضمن الكثير من الأسئلة الصعبة التى تحتاج إلى وقت وتفكير، فى حين أن الساعتين المخصصتين للإجابة غير كافيتين.

وقال الطالب محمد عادل، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، إنه كان يتوقع أن يكون امتحان التفاضل صعبا، لكنه فوجئ بأن نحو نصف الأسئلة تحتاج إلى تفكير ووقت طويل للإجابة، مشيرا إلى أنه أجاب على نحو 3 أسئلة بشكل عشوائى لعدم كفاية الوقت.

وأضاف الطالب عمر ناجى، أن الامتحان كان به أسئلة سهلة يمكن إجابتها فى دقائق قليلة، لكن الأسئلة الصعبة كان يتطلب السؤال الواحد نحو 15 دقيقة للإجابة عليه، مشيرا إلى أنه فى النصف ساعة الأخيرة من الامتحان كان أمامه نحو 6 أسئلة لم يجيب عليها، واضطر للتعجل فى خطوات الحل لإنهاء الامتحان.

وقال الطالب أحمد محمدى، إن الامتحان يتكون من 25 سؤالاً، أكثر من 12 منها مسائل صعبة تحتاج إلى تفكير ووقت للإجابة، متمنيًا أن يجتاز المادة بالنجاح فقط.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لا يوجد ما يسمى بـ امتحان صعب أو سهل، كما نتداول على مواقع التواصل الاجتماعى أو على بعض المنصات الإعلامية.

وأضاف الوزير أنه مع ملاحظة أن الامتحان موحد للجميع، فإنه بعد التصحيح يتم توقيع الدرجات على منحنى يقيس المستويات المختلفة للطلاب بالنسبة لبعضهم البعض، وإذا كان على سبيل المثال الأول حاصل على مجموع 70%، فإن درجة 65% تعتبر ممتازة وفقًا للنسبة والتناسب.

وتابع أن تنسيق الجامعات يتم حسابه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالى، وبالتالى لا يجب الحكم من خلال البحث عن الدرجات الكاملة، ولكن على أن يكون الطالب فى نسبة الـ10% العليا من الطلاب، وهذا لا يستطيع الطالب أو ولى أمره تقديره من خلال رؤيته الشخصية، وإنما يظهر للمتخصصين بعد رصد الدرجات.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفًا و882 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".. وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.