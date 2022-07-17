صحة الدقهلية: الكشف على 1235 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بميت غمر

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، إنه تم الكشف على 1235 مواطنا، خلال القافلة الطبية المجانية التى نظمتها المديرية بقرية "ميت يعيش" فى مركز "ميت غمر" خلال يومى 15 و16 يوليو الجارى.





وأوضح مكين، فى تصريح اليوم الأحد، أنه استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، تم توجيه قافلة علاجية مجانية لقرية "ميت يعيش" شملت 11 عيادة متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جراحة، جلدية، نساء، تنظيم أسرة، أنف وأذن، أسنان). وأضاف أنه تم إجراء 324 تحليلا متنوعا، وعمل أشعة وموجات صوتية لـ 63 حالة، مشيرا إلى أنه تم عقد 32 ندوة تثقيفية للمواطنين على هامش القافلة، وتم الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم لـ 125 حالة، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة.

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