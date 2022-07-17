«الري» تكشف انخفاض معدل الأمطار بمنابع النيل.. والرئيس «السيسي» ناشد المواطنين للحفاظ على المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 01:26 مساءً -

اطلع الدكتور عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على معدلات سقوط الأمطار بمنابع نهر النيل؛ حيث تبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل، خلال شهر يوليو 2022، وحتى تاريخه؛ كما استعرض الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان، فضلاً عن موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية، بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية، للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى، وتقليل شكاوي المياه.

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ حيث اطلع الوزير على حالة المناسيب بالترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وتجدر الإشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 23 مارس 2018، وسط قيادات وجنود القوات المسلحة، خلال زيارته لاحدى القواعد الجوية بسيناء، في أول أسبوع من إطلاق العملية الشاملة سيناء 2018، كان قد شدد على ضرورة الحفاظ على نقطة المياه؛ وقال: كفاءة كل مصري في عمله وصحته وحفاظه على نقطة المياه ويحافظ على «اللقمة»، يصب في بناء الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، في 13 يونيو 2022، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولة تفقدية للمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، بمدينة السادات، كان قد أكد وشدد على أن حجم المشروعات التي تنفذها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، للاستفادة من المياه في مصر، غير موجود له مثيل، في أي مكان في العالم.

وخلال انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، تابع وزير الموارد المائية والري، الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا؛ موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة، خلال فترة أقصى الاحتياجات، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ، بكافة المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لحالة الري، وضمان جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية، وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي، بما يحقق الإدارة الناجحة للمنظومة المائية.