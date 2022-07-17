سعادة بين طلاب السويس لسهولة امتحانات علم النفس والتفاضل والجيولوجيا

جدة - نرمين السيد - عبر طلاب الثانوية العامة فى محافظة السويس عن سعادتهم؛ لسهولة امتحانات علم نفس والتفاضل والجيولوجيا، والذى أدوه فى 25 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.





وأعرب طلاب القسم الأدبى عقب خروجهم من الامتحان عن ارتياحهم لسهولة امتحان علم النفس، مشيرين إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط. فيما اشتكى طلاب شعبة علمى رياضة من قلة الوقت فى امتحان التفاضل، فى الوقت الذى أكدوا فيه أن الامتحان جاء مباشرا، وتضمن بعض الأسئلة المعتادة.

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