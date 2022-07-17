7 حالات غش وإصابة 4 طلاب ووفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة اليوم

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، اليوم الأحد، كما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع، فى سابع أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022.





وفى نفس السياق، أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وبحسب بيان صحفى، عن وزارة التربية والتعليم، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، موجهم بإخطار رؤساء اللجان بالتعامل بحسم مع محاولات الغش حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وقال حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز التوزيع ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية، سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 7 حالات غش منها حالتين فى مادة الجيولوجيا بمحافظة الشرقية، و4 حالات فى مادة علم النفس بمحافظات: الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية، وحالة غش واحدة فى مادة التفاضل بمحافظة المنوفية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وتم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

ورصدت الغرفة إغماء الطالبة (ن.ا.ا) بإدارة مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة ونقلها لمستشفى مدينة نصر وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء الطالب (ك.ز.ن) بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا ونقله لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة له، ونقل الطالبة (ن.ص.م) بإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى بيلا المركزى؛ لإصابتها بمغص كلوى وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء (ط.ر) المراقب بلجنة أبو بكر بمحافظة مطروح ونقله للمستشفى العام وعمل الإسعافات اللازمة له.

ونعى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان وفاة حسن أحمد محمد عبد الستار، من محافظة الإسماعيلية، المكلف بالمراقبة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، الذى توفاه الله صباح اليوم قبل بدء أعمال الامتحانات بداخل اللجنة.

ووجه حجازى، مديرى مديريات التربية والتعليم بمحافظتى (بورسعيد، والإسماعلية) بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتشييع جثمان الفقيد وتقدمت قيادات الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو المقبل، سيؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادتى الفلسفة والمنطق، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM شعبة العلوم الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).