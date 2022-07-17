مدبولى: توجيهات رئاسية بالتوسع فى تجربة المدارس المصرية ـ اليابانية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين فاروق، مستشار وزير التربية والتعليم، المشرف على المدارس المصرية ـ اليابانية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.





وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع حرص الدولة على استمرار نجاح تجربة المدارس المصرية ـ اليابانية، ودعمها، للحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالية، لافتاً فى هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع فى هذه التجربة على مستوى الجمهورية، والعمل على توفير إدارة محترفة لتلك المدارس، تسهم فى المحافظة على المستوى التعليمى المتميز المقدم من خلالها، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها، وفقاً للنظام اليابانى المطبق بها، وذلك بما يسهم فى تلبية مطالب العديد من أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بهذه المدارس المتميزة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الإعلان عن فتح المجال أمام القطاع الخاص سواء لإنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية، والترخيص لها، واعتمادها من قبل الوزارة، أو تشغيل وإدارة مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الشراكة، وأوضح الدكتور طارق شوقى أنه سيتم خلال شهر تقديم خطة متكاملة للتوسع فى المدارس المصرية ـ اليابانية على مستوى الجمهورية، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، فى هذا الصدد، وذلك بما يسهم فى الحفاظ على تميز هذه التجربة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الموقف التنفيذى للمدارس المصرية ـ اليابانية، التى تستهدف الدولة من خلالها تحسين البيئة المدرسية.

وقال الدكتور طارق شوقى: تنص اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان على دعم المشروع القومى لتطوير التعليم، من خلال بناء 100 مدرسة جديدة، وتطوير 100 مدرسة حكومية حالية، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة، موضحا أن هذه الاتفاقية تشمل فئتين من المدارس وهى: مدارس EJS ( تشغيل جديد) والتى تطبق نظام اليوم الدراسى الشامل وتعتمد المنهج المصرى الجديد 2.0 ، والدراسة بها باللغة الإنجليزية، ويتم إدراج عدد من الأنشطة المتكاملة ولها تصميم معمارى مختلف يراعى متطلبات الأنشطة تضاهى المدارس فى اليابان.

وأوضح الوزير أن عدد المدارس فى هذه الفئة 48 مدرسة للعام الدراسى 2021-2022 بـ 25 محافظة بعدد طلاب يصل إلى نحو 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 147 طالباً من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلماً ومعلمة، منوها إلى أنه من المقرر أن يتم إضافة 3 مدارس جديدة خلال العام المقبل فى كل من بور فؤاد، ومطروح، والشروق3.

أما الفئة الثانية فهى "المدارس القائمة"، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المدارس هى من المدارس الحكومية بكل المراحل الدراسية، حيث يتم ضمها تحت مشروع المدارس المصرية ـ اليابانية لتحسين البيئة المدرسية، ويتم إضافة برنامج بعدد أنشطة "توكاتسو" لليوم الدراسى، ويتم اختيار المدارس من ضمن مدارس المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، شارحا فى هذا الصدد خطة عمل برنامج المدارس القائمة التى ترتكز على تدريب المعلمين وإدارة المدرسة على أنشطة "التوكاتسو"، بجانب تزويد المدارس بالأدوات اللازمة لتطبيق هذه الأنشطة بشكل دورى، فضلا عن تزويد المدارس بأدوات واحتياجات تحسين البيئة المدرسية والتطبيقات التعليمية، إضافة إلى عقد ندوات مشتركة بين المدارس المصرية ـ اليابانية والمدارس الحكومية القائمة لرفع كفاءة هيئة التدريس.

كما شرح وزير التربية والتعليم الأسس التى تقوم عليها المنظومة التعليمية بالمدارس المصرية ـ اليابانية، وتشمل المعلمين والعمل على رفع كفاءتهم، والمدربين القائمين على تدريب "التوكاتسو"، كما أوضح فى الوقت نفسه مجالات التدريب فى الداخل، والخارج من خلال البعثات التعليمية إلى جامعة فوكوى، إضافة إلى أنه يتم تقييم الأداء بالمدارس بشكل مستمر بواسطة الخبراء اليابانيين وأعضاء وحدة المدارس المصرية ـ اليابانية والمدربين.

من ناحية أخرى، اطمأن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على موقف سير امتحانات الثانوية العامة، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن الأمور تسير بصورة جيدة جداً، موضحاً أنه يتم التصحيح لمختلف الامتحانات أولاً بأول، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات، تمهيداً لبدء الإجراءات الخاصة بتنسيق الجامعات.