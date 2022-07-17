البابا تواضروس يرأس قداس الأحد فى الكنيسة القبطية بفيينا

جدة - نرمين السيد - رأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم قداس الأحد فى كنيسة عذراء الزيتون بالعاصمة النمساوية فيينا بمشاركة الأنبا ماركوس وعدد كبير من كهنة وأقباط النمسا.





وألقى البابا تواضروس عظة عن أهمية الاستعداد للأخرة والتركيز على العمل الصالح والاقتداء بسير وأعمال القديسين. وقال السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالنمسا إن البابا سوف يجرى لقاءات مع بعض القيادات النمساوية الدينية المعنية بقضايا الحوار. وكان البابا قد بدأ زيارة للنمسا يوم الخميس الماضى تستمر أسبوعين تضمنت تدشين كنائس ومن المقرر حضوره مؤتمر الشباب الأوروبى يوم الخميس المقبل.

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