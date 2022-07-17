عاجل.. وفاة مراقب لجنة امتحانات الثانوية العامة إثر أزمة قلبية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء امتحانات الثانوية العامة، برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، يفيد وفاة المعلم حسن محمد عبد الستار، موجه تربية اجتماعية بإدارة شمال الإسماعيلية، والمنتدب لأعمال الملاحظة على امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، أوضح على حسن الألفى، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، أن المراقب شعر بألم فى الصدر فى تمام الساعة الثامنة صباحا، قبل بدء الامتحانات؛ وتم نقله فورًا إلى مستشفى التضامن فى بورسعيد، ولكن وافته المنية داخل المستشفى. وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين، النقابة الفرعية ببورسعيد بإنهاء إجراءات الدفن وتشييع الجنازة. وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقى الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها. وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

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