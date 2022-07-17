طارق شوقى يناقش ملامح تطوير التعليم فى اجتماعات اليونيسكو

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى عدة حلقات نقاشية حول الوضع العالمى للتعليم وتبادل الخبرات مع مختلف الدول المشاركة فى الاجتماعات، وذلك بمقر منظمة اليونسكو فى العاصمة الفرنسية باريس.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، ضمت الاجتماعات اجتماعا مهما بعنوان: "الوقت الآن: معالجة الوضع العالمى الطارئ فى التعليم ومشكلة المهارات الأساسية".

واستعرض طارق شوقى خلال هذا الاجتماع، ملامح تطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، ودعا الدول الأعضاء للتعاون من أجل معالجة المشكلات الناجمة عن جائحة كورونا وافتقاد ملايين من الأطفال للمهارات الأساسية للقراءة والحساب.

وشملت الزيارة، اجتماعا مهما مع رئيسة المجلس التنفيذى لليونسكو، وشارك الوزير فى اجتماع خاص بالتمويل الدولى للتعليم، وشملت هذه المناقشات أفكارا تتعلق بكيفية تبادل الخبرات بين الدول فى مجال التعليم، منوها إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المختلفة والمواصلة فى التطوير، وأهمية الاعتماد على فهم مخرجات التعلم وعدم الاقتصار على استهداف درجات التقييم الكلاسيكية، وهو ما يسعى إليه من خلال التعليم المصرى الجديد 2.0، كما توجه بالشكر للمؤسسات الدولية التى شاركت فى تأسيس التعليم المصرى الجديد 2.0.

وأشادت منظمات اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولى بتجربة مصر فى بناء نظام التعليم الجديد 2.0، ودعت الدول الأعضاء وعددها أكثر من 190 دولة للاستفادة من بنك المعرفة المصرى الذى صنفته منظمة اليونسكو كأفضل منصة معرفية علمية متكاملة فى العالم.