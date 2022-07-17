الرئيس السيسى يصدر قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة

جدة - نرمين السيد - ووقع الرئيس السيسى القانون رقم 108 لسنة 2022 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2023/2022.
كما وقع القانون رقم 109 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2023/2022، والقـانـون رقـم 110 لسنة 2022 بربط موازنة الهـيئة القومية للبـريد للسنة المالية 2023/2022، والقانون رقم 111 لسنة 2022 بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2023/2022.
ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 112 لسنة 2022 بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2023/2022، والقانون رقم 113 لسنة 2022 بربط موازنـة وكالـة الفـضاء المصرية للسنة المالية 2023/2022، والقانون رقم 114 لسنة 2022 بربط مـوازنـة الهيـئة القـومية للأنفـاق للسنة المالية 2023/2022، والقانون رقم 115 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2023/2022، والقانون رقم 116 لسنة 2022 بـربـط مـوازنـة الهيـئة العـامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2023/2022.
ونشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.
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