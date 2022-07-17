ارتياح طلاب الثانوية العامة فى قنا بعد امتحانات اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشار عدد من طلاب القسم العلمى (شعبة العلوم)، عن رضاهم من امتحان مادة الجيولوجيا، مؤكدين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه كان طويلا ولكن الأسئلة مباشرة وفى صورة واضحة.

وقال طارق فتحى، طالب بالثانوية قسم علمى علوم، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، إلا أن هناك بعض النقاط الغامضة التى لم يستوعبها، مشيرا إلى أن النتيجة الإجمالية جيدة، ومطالبا بضرورة مراعاة الوقت الموضوع للامتحان.

من جانبه، قال محمد عبدالراضى، طالب بالمرحلة الثانوية، إن مادة التفاضل لم تشكل عائقا أمامنا، وأن الامتحان كان فى متناول الجميع، والذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح محمد رجب، طالب بالثانوية العامة، أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت الذى تم وضعه للامتحان مناسب جدا، إلا أن هناك نقطة واحدة كان بها بعض الغموض لكنها لم تؤثر على سير الامتحان ككل.

وأعرب على منصور، طالب بالقسم الأدبى، عن ارتياحه لامتحان علم النفس، خصوصا وأنه جاء من المقرر، ولكن الوقت لم يسعفه من أجل المراجعة على الأسئلة التى أجاب عليها، مشيرا إلى أنه يجب وضع وقت أطول من أجل إنهاء عملية المراجعة على الإجابات.

ولفت سعيد إبراهيم، طالب بالصف الثالث الثانوى بالقسم الأدبى، إلى أن مادة علم النفس جاءت فى مستوى جميع الطلاب، واحتواء الامتحان على نقاط واضحة من غير تعقيد.