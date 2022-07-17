جدة - نرمين السيد - أدى المستشاران صلاح محمد عبد المجيد يوسف، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، اليوم الأحد، اليمين القانونية، كنائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك أمام رئيس المحكمة المستشار بولس فهمى، والمستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.





كما أدى اليمين القانونية كل من المستشار الدكتور مظهر فرغلى على محمد رئيسا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، والمستشار هشام على زكى سكر مستشارا بهيئة المفوضين، والمستشار الدكتور محمد محمد خيرى طه مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائبا رئيس الدستورية العليا الجديدان يؤديان اليمين أمام رئيس المحكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.