مستندات ملف الالتحاق بأولى ابتدائى والحضانة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة، والتى يتقدم بها ولى الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل، بعد بدء المدارس فى قبول ملفات الطلبة المتقدمين للصف الأول الابتدائى والأول لرياض الأطفال.





ويوضح الإنفوجراف، جميع الأوراق المطلوب بالإضافة إلى الرسوم المحدد، ومن هذه الأوراق توفير شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل، و4 صور شخصية مقاس 4×6. واشترطت وزارة التعليم توفير صورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل، ودمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية، صورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تتضمن الرغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس.

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