«مصر للطيران» تسير 11 رحلة جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب، لعودة إجمالى 2515 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة الوادى الجديد ومطروح والمنيا والإسماعيلية وتضامن الغربية والفيوم والقليوبية وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب، وسط تجهيزات خاصة وتسهيلات من قبل الشركة، وسلطات مطار القاهرة الدولى وتحديدا داخل الصالة الموسمية، لإنهاء إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضى المقدسة.

وتناشد مصر للطيران، الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة على متن رحلاتها الجوية، الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر، فضلا عن ضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة، وقبل الإقلاع بـ 6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

وأكدت مصر للطيران على ضيوف الرحمن الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لا يزيد وزنها عن 8 كليوجرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقدا.