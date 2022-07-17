التضامن: فرق التدخل السريع تنقذ أطفالا وكبار سن وأسر بلا مأوى بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وتلقى فريق التدخل السريع المركزى والفرق المحلية بالمحافظات 20 بلاغا، منها استغاثة سيدة وطفلتها الرضيعة بلا مأوى طردها زوجها من منزلها، حيث أجرى الفريق دراسة الحالة للسيدة وتدعى "ا.ع.ن" تبلغ من العمر 32 عاما، وكانت متزوجة ولديها طفلة رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر، وهجرها زوجها نتيجة لظروف خاصة بهما، وهى تحتاج إلى مكان تعيش به مع طفلتها الرضيعة، وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرأة لاستقبال السيدة وطفلتها بإحدى مراكز المرأة ضحايا العنف لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وعلى جانب آخر، تحرك الفريق المركزى لفحص بلاغ العثور على طفل بجوار عمارات العبور بشارع صلاح سالم، وتبين أن الطفل يدعى "مدحت أ.م" يبلغ من العمر 6 سنوات وتركه والده فى الشارع، وعليه قام الفريق بنقل الطفل إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية ولحين إتخاذ الاجراءات اللازمة له.

وفى محافظة القاهرة، تعامل الفريق المحلى مع 4 حالات، حيث تواجدت سيدة سبعينية بلا مأوى تفترش الرصيف بمنطقة الخلفاوى بجوار مستشفى معهد ناصر، وهى من محافظة سوهاج وتتواجد للعلاج بالمستشفى لمدة أربعة أيام ولا يوجد مأوى لها بالقاهرة تقيم به أثناء فترة علاجها وعليه تم استقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء فترة علاجها.

وأنقذ الفريق أيضا طفلا يقوم والده بتعريض حياته للخطر والتسول به أمام المارة بمنطقة رمسيس، حيث تم إخطار الشرطة والعرض على النيابة العامة وتسليم الطفل لوالدته مع التعهد بحسن رعايته.

وتعامل الفريق مع بلاغ يفيد بوجود شخص بلا مأوى مريض بكسور وجروح، على الفور نسق الفريق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وهيئة الإسعاف المصرية لنقله للمستشفى لإجراء الكشف الطبى عليه وبعد الاطمئنان عليه تم استقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تعامل فريق التدخل السريع المحلى بالقليوبية مع حالة أسرة بلا مأوى تفترش الرصيف بمدينة العبور تم طردها من منزلها لعدم سداد قيمة الايجار، وعلى الفور تم دراسة حالة الأسرة وتم التنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدنى لتوفير شقة موقتة للأسرة وتوفير فرصة عمل لرب الأسرة.

وتعامل فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة المنوفية مع حالة مسن بلا مأوى يبلغ من العمر 65 عاما كان يفترش الرصيف أمام المحلات التجارية تعرض للطرد من منزله نتيجة عجزه عن دفع إيجار الشقة التى كان يقيم بها لذلك لجأ للإقامة بالشارع، وعليه تم استقبال المسن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتعامل فريق التدخل السريع بالبحيرة مع حالة طفل بلا مأوى يبلغ من العمر أربع سنوات وجد بالشارع نتيجة تخلى والديه عنه، وعلى الفور تم استقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة له.

وتحرك فريق التدخل السريع المحلى بالاسكندرية مع 3 بلاغات، الأولى لمسن بلا مأوى تركة أبناءه بالمستشفى دون رعاية، وتوجه الفريق للمسن ونجح فى إقناعه لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم التعامل مع أطفال تركوا ذويهم لمشكلات أسرية وهم يفترشون الرصيف ويقومون بجمع الكارتون والزجاجات الفارغة حيث نجح الفريق فى إقناعهم لاستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتوجه فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة الفيوم مع أشخاص بلا مأوى فى العقد الرابع من عمرهم يفترشون الرصيف بإحدى الميادين ويعانون من بعض الاضطرابات النفسية البسيطة، وعليه تم التنسيق لاستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيلهم للحياة مرة أخرى.

وتعامل فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة أسوان مع حالة طفلة بلا مأوى تم العثور عليها وتم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة وإيداع الطفلة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتلقى أوجه الرعاية ولحين استكمال الاجراءات اللازمة لها.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.