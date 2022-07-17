جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا برقم 263 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى كركر بمحافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة ومشروع استصلاح واستزراع.





كما أصدر الرئيس السيسى قرارا برقم 264 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 95ر767 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة إسنا الجديدة". وجاء ذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قراران جمهوريان بتخصيص أراض لإقامة مشروعات عمرانية فى أسوان وإسنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.