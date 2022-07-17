إزالة أعمال بناء مخالف على أراض زراعية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة حملات للتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وإزالة أعمال البناء المخالف بحى ثان العامرية، تماشيا مع جهود الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف بإيقاف أعمال البناء المخالف فى المهد وإعلاء سيادة القانون.





وأشار حى ثان العامرية، فى بيان له، إلى إيقاف أعمال بناء مخالف على أرض زراعية " بمحطة 4 بنجر السكر وبمنطقة قرية أبو مسعود وامام شارع المقابر " بنطاق الحى. وأضاف أنه تم إزالة أعمال بناء مخالف بمناطق"قرية مصطفى إسماعيل والناصرية والهوارية بحرى" والتحفظ على كمية من أدوات ومواد البناء. وفى سياق متصل، شنت الإدارة المختصة بالحى حملة تطهير وتعقيم منطقة الكينج وعمر المختار وأمام ديوان قسم شرطة ثان العامرية وعددا من الشوارع الرئيسية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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