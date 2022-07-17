القوى العاملة: تحصيل 366 ألف جنيه مستحقات مصرى غادر الإمارات من عام 

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح فى الحصول على مستحقات المهندس "وائل .ع.ا.ع"، بعد عام من مغادرته الدولة، وبلغت 71 ألفا و341 درهما، أى ما يعادل 366 ألفا و709 آلاف جنيه مصرى تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات المهندس المذكور وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال المتحدث الرسمى: إنه بمتابعة الموضوع مع الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أوضحت نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات المهندس "وائل .ع.ا.ع"، حيث غادر منذ أكثر من عام ولم يتسلم مستحقاته عن نهاية الخدمة بالشركة وطبقا لقانون العمل بدولة الإمارات، يسقط حق العامل فى المطالبة بالمستحقات بعد مضى سنة من تاريخ ترك العمل، "فمن خلال تواصلنا مع إدارة الشركة وعلى مدى أكثر من 3 أشهر من التواصل المستمر والمحاولات تم الاستجابة ووجدنا منهم كامل الدعم والمساعدة فى استرداد مستحقات المهندس والتى بلغت 71 ألفا و341 درهما، أى ما يعادل 366 ألفا و709 آلاف جنيه مصرى تقريبا". وأعربت رئيس مكتب التمثيل العمالى، عن شكرها لإدارة الشركة على تعاونها والاستجابة لتدخلنا فى صرف المستحقات، كما قدمت أسرة المهندس كل الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، وسفير مصر بدولة الإمارات شريف البديوى على الجهود التى بذلها مكتب التمثيل العمالى، وعلى الدعم والمساندة والتواصل المستمر على مدار أكثر من 3 أشهر حتى تم استلام مستحقات المهندس كاملة.

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