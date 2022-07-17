معهد تيودور بلهارس يبحث دور البنوك الحيوية فى علاج أمراض الكبد

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتورة حنان خفاجى مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول عقد لقاء علمى تحت عنوان "البنوك الحيوية من أجل صحة أفضل وبحث علمى أكثر ثراء"، والذى نظمه مركز التميز بقسم المناعة بالمعهد الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكاديمية البحث العلمى، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والعلماء والمتخصصين فى مجال البنوك الحيوية بالمعهد وخارجه.





وأشار التقرير إلى أن اللقاء العلمى تضمن مناقشة دور بنك العينات الحيوية التابع للمعهد فى خدمة أمراض الكبد مثل، الالتهاب الكبدى "فيروسى سى"، والكبد الدهنى غير الكحولى، وسرطان الكبد، والتى تمثل عبئا كبيرا فى مصر نتيجة انتشارها وازدياد معدل الإصابة بها والمضاعفات الخطيرة الناجمة عنها، وترجمة البحث العلمى للوصول إلى الدقة الطبية فى تشخيص أمراض الكبالدكتورة

ويهدف اللقاء لتلبية الاحتياج لاكتشاف أدوات جديدة يمكن من خلالها التشخيص المبكر لأمراض الكبد، ومعرفة نسبة تقدم المرض، والتى يمكن من خلالها استخدام وسائل علاجية جديدة وحماية الكبد من المرض ومضاعفاته.

وناقش اللقاء تأسيس بنية تحتية مناسبة تربط بين البيانات الإكلينيكية ذات الجودة العالية لمرضى الكبد، والتقنيات الجزيئية والجينية المتقدمة لهذا المرض.

وصرحت الدكتورة حنان خفاجى مدير المعهد، أن تطور البنوك الحيوية أصبح حجر الأساس فى العمل البحثى، حيث تجمع البنوك الحيوية بين مجالات العلوم الأساسية والوبائية، ويمكن من خلالها ترجمة الأبحاث العلمية إلى خدمة إكلينيكية للمرضى، مشيرة إلى أن بنك العينات الحيوية بالمعهد يحتل المرتبة رقم (11) على المستوى المحلى ويتميز بكونه الوحيد المختص بأمراض الكبد تحديدا، بخلاف البنوك الحيوية الأخرى التى تعنى بالأورام السرطانية.

وأفادت الدكتورة إيمان الأهوانى رئيس شعبة المناعة وتقييم العلاج ومنسق اللقاء العلمى، أن التوصيات تضمنت، مراعاة أخلاقيات البحث العلمى فى جمع العينات والمعلومات الخاصة بالمشاركين، والحفاظ على حقوقهم، ووضع سياسة لجمع المعلومات تحافظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بهم، وتنظيم خيارات نقل وتخزين العينات، والالتزام بالحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين، والتدريب على التعامل مع العينات وسبل التخلص الآمن منها، من خلال نظام آلى وحمايتها من التلوث، والحفاظ على سلامة الموظفين والزوار، وتصميم أنظمة الحوكمة لمراعاة نطاق البنك الحيوى والسياق الذى يعمل فيه.

حاضر فى اللقاء الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بمعهد الكبد القومى ورئيس الأبحاث الإكلينيكية بشركة مينافارم، والدكتورة فايق الخويسكى أستاذ المعلوماتية الطبية الحيوية والإحصاء الطبى بجامعة الإسكندرية، والدكتورة أمانى ماهر استشارى الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بجامعة عين شمس، والدكتورة عزة صالح أستاذ الكيمياء الإكلينيكية ومدرب معتمد لاخلاقيات البحث العلمى، والدكتورة منى زهيرى أستاذ المناعة والباحث الرئيس لمركز التميز بالمعهد، والدكتورة محمد زلاط مدرس المناعة، كما شارك فى تنظيم اللقاء الدكتورة هدى أبوطالب أستاذ الإحصاء الحيوى وبحوث البيئة بالمعهد، والدكتورة مروة حسن رئيس قسم المناعة بالمعهد.