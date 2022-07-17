سعفان يتابع صرف تعويض الدفعة الواحدة لأسرة مصرى توفى وكان يعمل بإيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.ح.ذ" من محافظة القاهرة ومساعدتها فى الحصول على المستحقات التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) لزوجها المتوفى، حيث كان يعمل في دولة إيطاليا قبل وفاته.

وأوضح هيثم سعد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، تبين عدم استحقاق المواطنة للمعاش بسبب عدم انتظام زوجها في سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول عليه.

وقال الملحق العمالي أن مكتب التمثيل العمالى بميلانو قام بالتواصل مع أسرة المتوفى وابلاغهم عدم استحقاقهم معاشا بسبب عدم انتظام الزوج في سداد الاشتراكات التأمينية ، وإنما يستحق تعويض الدفعة ، وقد قام المكتب بالتواصل الفعال والمستمر مع الهيئة ، ونجح في تحويل تعويض الدفعة الواحدة للمواطنة بما يعادل 49 ألف جنيه .

وقد تقدمت المواطنة بخالص الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي بالقنصلية، على الجهود المبذولة في هذا الشأن.