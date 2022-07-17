القوي العاملة: تعيين 5827 من بينهم 22 ”قادرون باختلاف” بالشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5827 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 22 " قادرون باختلاف " من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1639 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 347 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 160 محضر سلامة و 125 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 118 قياس ميداني ومراجعتها لـ 41 منشأة ، وعقد 7 ندوات توعية .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 826 منشأة، وأسفر عن تحرير 159 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 229 منشأة يعمل بها أطفال.

وأضاف عبد الهادي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 94 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 270 تفويض ووكالة لشركات بها 406 فرصة عمل .

وأشار وكيل المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد 4 تراخيص ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .