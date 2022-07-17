لجنة إيراد النهر: معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 10:25 صباحاً - - متابعه معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان وموقف إيراد نهر النيل

- إداره مثلى للمنظومة المائية تنعكس على تقليل شكاوي المياه

- تلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى

- الإستمرار في رفع درجة الإستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح

- إستعراض حالة المناسيب بالترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو وحتى تاريخه - ، كما استعرض سيادته الحالة الهيدرولوجية للنهر ، والسيناريوهات المختلفة للفيضان ، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

كما إستعرض سيادته حالة المناسيب بالترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على تلبية إحتياجات الموسم الزراعي الحالي ، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وتابع سيادته الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات ، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات ، والإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لحالة الرى ، وضمان جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها و وحدات الطوارئ النقالى ، بما يحقق الإدارة الناجحة للمنظومة المائية.

الجدير بالذكر أنه يتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى بشكل مستمر.