وزير النقل يلتقى العاملين في بعض شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 10:25 صباحاً - وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بالدعم الكامل لكافة العاملين وضمان حقوقهم بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة التي يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن

• لاتفريط في أي عامل في وزارة النقل والعامل المصري من امهر العاملين على مستوي العالم ولا سيما مع استمرار تدريبه وإعادة تأهيله وفق احدث النظم العالمية

• تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالعنصر البشري لسد كافة احتياجات السوق المحلي في مجال النقل ثم الانطلاق الي دول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل في مجال النقل بها

• إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها والذين انتهت عقودهم في شركات اخري في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لادارة وتشغيل المرافق الجديدة

التقي الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل مع عدد من العاملين في بعض شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري والشركة المصرية لادارة تشغيل مترو الانفاق وذلك في اجتماع موسع استمر عدة ساعات وحيث يأتي الاجتماع في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالعنصر البشري والاستفادة المثلي من كافة العاملين المتعاقدين مع شركات الوزارة وإعادة تدريبهم وتأهيلهم وفق احدث النظم العالمية لمسايرة التقدم الكبير الذي يشهدة قطاع النقل على مستوي العالم وكذا في اطار خطة وزارة النقل لاعادة تسكين كافة الموظفين الذين انتهت عقودهم على عدد من الوظائف التخصصية بشركات الوزارة والشركات العالمية والمصرية المتعاقدة مع الوزارة لادارة وتشغيل وسائل المواصلات الحديثة والتي تم الاتفاق معها على ان تتعدى نسب العاملين المصريين بها الى اكثر من 95 %.

واكد الوزير خلال لقائة بالعاملين انه لاتفريط في أي عامل في وزارة النقل وعلى إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها والذين انتهت عقودهم في شركات اخري في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لادارة وتشغيل المرافق الجديدة وان توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل لكافة العاملين وضمان حقوقهم بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة التي يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن وخاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مضيفاً أنه لابد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة وأن يتم تنفيذ خطة تطوير كافة قطاعات النقل مشيرا الي أهمية التدريب المستمر لكافة العاملين علي الاعمال التي يقوموا بتنفيذها وان كل موظف يجب ان يقوم باداء مهمته على أكمل وجه حيث ان البلاد يتم بناءها بالجهد والعمل .

كما أكد الوزير ان الوزارة ستدعم من يرغب في التعاقد مع الشركات الجديدة الجاري تشكيلها بواسطة القطاع الخاص لادارة وتشغيل وسائل النقل الجديدة مع الاحتفاظ بوظيفته في الشركة الاصلية ويحصل على إجازة بدون مرتب مع دفع الاشتراك الخاص به من التأمينات والمعاشات.

وأشار الوزير الي ان العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح وان الوزارة تهدف أيضاً من تنفيذ الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشري لسد كافة احتياجات السوق المحلي في مجال النقل وكذا الانطلاق الي دول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل في مجال النقل بها خاصة وان العامل المصري من امهر العاملين على مستوي العالم ولا سيما مع استمرار تدريبه وإعادة تأهيله وفق احدث النظم العالمية لافتاً الي انه تم الاتفاق مع كافة الشركات العاملية المتعاقدة مع الوزارة في كافة مجالات النقل على تدريب العاملين بالوزارة على أيدي خبراء أجانب متخصصين سواء في مصر او في الدول الاوروبية على ان يتم بعد ذلك الاتفاق على اعداد العمال والفنيين والمهندسين الذين سوف يتم التعاقد معهم بالشركات العالمية في أوروبا .