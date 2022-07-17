وزير النقل: لا تفريط فى أى عامل وإعادة تسكين المسرحين

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه لا تفريط فى أى عامل فى وزارة النقل، وأنه يعمل على إعادة تسكين العاملين المسرحين فى الشركات التى تم تصفيتها والذين انتهت عقودهم فى شركات أخرى فى الشركات الجديدة الجارى تشكيلها لإدارة وتشغيل المرافق الجديدة.





جاء ذلك فى اجتماع موسع استمر عدة ساعات، مع عدد من العاملين فى بعض شركات الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركة القابضة للطرق والكبارى والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالعنصر البشرى والاستفادة المثلى من كافة العاملين المتعاقدين مع شركات الوزارة وإعادة تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث النظم العالمية لمسايرة التقدم الكبير الذى يشهدة قطاع النقل على مستوى العالم وكذا فى إطار خطة وزارة النقل لإعادة تسكين كافة الموظفين الذين انتهت عقودهم على عدد من الوظائف التخصصية بشركات الوزارة والشركات العالمية والمصرية المتعاقدة مع الوزارة لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الحديثة والتى تم الاتفاق معها على أن تتعدى نسب العاملين المصريين بها أكثر من 95%.

وتابع أن توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل لكافة العاملين وضمان حقوقهم بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة التى يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن وخاصة مع النهضة الكبيرة التى يشهدها قطاع النقل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أنه لابد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل فى طليعة الهيئات بالدولة وأن يتم تنفيذ خطة تطوير كافة قطاعات النقل مشيرا إلى أهمية التدريب المستمر لكافة العاملين على الأعمال التى يقوموا بتنفيذها وأن كل موظف يجب أن يقوم بأداء مهمته على أكمل وجه حيث أن البلاد يتم بناءها بالجهد والعمل.

كما أكد وزير النقل، أن الوزارة تدعم من يرغب فى التعاقد مع الشركات الجديدة الجارى تشكيلها بواسطة القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجديدة مع الاحتفاظ بوظيفته فى الشركة الاصلية ويحصل على إجازة بدون مرتب مع دفع الاشتراك الخاص به من التأمينات والمعاشات.

وأشار إلى أن العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح وإن الوزارة تهدف أيضا من تنفيذ الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشرى لسد كافة احتياجات السوق المحلى فى مجال النقل وكذا الانطلاق إلى دول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل فى مجال النقل بها خاصة وأن العامل المصرى من أمهر العاملين على مستوى العالم ولا سيما مع استمرار تدريبه وإعادة تأهيله وفق أحدث النظم العالمية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع كافة الشركات العالمية المتعاقدة مع الوزارة فى كافة مجالات النقل على تدريب العاملين بالوزارة على أيدى خبراء أجانب متخصصين سواء فى مصر أو فى الدول الاوروبية على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على إعداد العمال والفنيين والمهندسين الذين سيتم التعاقد معهم بالشركات العالمية فى أوروبا.