«الهجرة»: 335 مصريا بالخارج سجلوا للمشاركة فى المؤتمر الثالث للكيانات

وأكدت الوزيرة، فى تصريح اليوم الأحد، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمصريين فى مختلف دول العالم، موضحة أن هناك حرصا على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التى يمثلونها فى الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التى تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية فى دولة الإقامة، فضلا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلى كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجاليات المصرية بالخارج أمن قومى لمصر وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية خارجيا، داعية جميع الكيانات والمصريين فى الخارج للتسجيل لحضور مؤتمرهم الثالث، متطلعة لمشاركة أكبر عدد منهم خلال هذه النسخة، موضحة أنه تم إعداد نموذج خاص للتسجيل على الرابط التالى:
https://forms.gle/bwqjGGzHyj5WBZ5F6
ولفتت إلى أن المؤتمر سيشهد حلقات نقاشية موسعة، بحضور ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة، للرد على استفسارات للمصريين بالخارج وسبل تنفيذ اقتراحاتهم، لتعظيم التبادل التجارى والسياحى ودعم القوى الناعمة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
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