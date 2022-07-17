القوى العاملة: تعيين 5827 بينهم 22 «قادرون باختلاف» فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5827 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 22 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1639 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.





وأشار أحمد عبدالهادى وكيل المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضى، إلى أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 347 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ما أسفر عن تحرير 160 محضر سلامة و125 حالة غلق إدارى، والمشاركة فى 118 قياس ميدانى ومراجعتها لـ 41 منشأة، وعقد 7 ندوات توعية.

وأوضح وكيل المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد انتهت إلى التفتيش على 826 منشأة، ما أسفر عن تحرير 159 محضرا، فضلا عن التفتيش على 229 منشأة يعمل بها أطفال.

وقال عبدالهادى، إنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 94 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 270 تفويض ووكالة لشركات بها 406 فرصة عمل.

وأضاف وكيل المديرية أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 4 تراخيص، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقا لأحكام القانون.