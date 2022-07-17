وأشار أحمد عبدالهادى وكيل المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضى، إلى أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 347 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ما أسفر عن تحرير 160 محضر سلامة و125 حالة غلق إدارى، والمشاركة فى 118 قياس ميدانى ومراجعتها لـ 41 منشأة، وعقد 7 ندوات توعية.
وأوضح وكيل المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد انتهت إلى التفتيش على 826 منشأة، ما أسفر عن تحرير 159 محضرا، فضلا عن التفتيش على 229 منشأة يعمل بها أطفال.
وقال عبدالهادى، إنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 94 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 270 تفويض ووكالة لشركات بها 406 فرصة عمل.
وأضاف وكيل المديرية أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 4 تراخيص، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقا لأحكام القانون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 5827 بينهم 22 «قادرون باختلاف» فى الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.