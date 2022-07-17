«الرى»: سقوط الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال يوليو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى الحالة الهيدرولوجية لنهر النيل، والسيناريوهات المختلفة للفيضان، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه.

كما استعرض حالة المناسيب بالترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعى الحالى، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وتابع الوزير، الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، موجها بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة وزارة الرى خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لحالة الرى، وضمان جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالى، بما يحقق الإدارة الناجحة للمنظومة المائية.

يذكر أنه يتم عقد اجتماع لجنة إيراد نهر النيل بشكل دورى للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى بشكل مستمر.