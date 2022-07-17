تبدأ منتصف أغسطس.. التنمية المحلية تعلن تنظيم 155 دورة تدريبية  

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد الدورات المستحدثه بالخطة بلغت 65 دورة جديدة بنسبه تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6 آلاف متدرب، بنسبة زيادة 20% مقارنه بالعام التدريبى السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 أشهر، بإجمالى 40 أسبوع فعلى، وبإجمالى 183 أسبوعا تدريبيا، بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبى السابق.

وأكد محمود شعراوى أن الوزارة تولى إهتماما كبيراً لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى فى المحليات، بإلإضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى بإسلوب علمى وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإدارى بالمحافظات، تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.

وقال "شعراوى" إنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لدورات إعداد المدربين وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلى وتحليل البيانات وإدارة المشروعات ونظم المعلومات الجغرافية وشبكات المعلومات والجرافيك وأساسيات تطوير البرامج بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوعين من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 12 يوماً لعدد 1344 مرشحا لها من المحافظات والوزارة.

وأشار إلى أنه تم إدراج (29) دورة جديدة لتنفيذ التكليف الرئاسى للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولى، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديرى الموارد البشرية ومسئولى التدريب على مستوى الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات.

وكشف محمود شعراوى عن تنفيذ 5 دورات موجهة لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهه التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمى Cop27 فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة، كما يتم خلال الخطة التدريبية التعاون مع شركاء عمل جدد فى دورات جديدة تنفذ لأول مرة، كالهيئة العامة للاستثمار، ومنظمة WFP وشركة إزرى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

و لفت وزير التنمية المحلية إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمى وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الميتافيرس فى تحسين خدمات المحليات (الذكاء الاصطناعى والعالم الافتراضى)، ودورة إعداد مدرب رقمى (التدريب عن بعد)، ودورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكى (Power BI)، وسيتم إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل اجهزتة ومعداته وبرامجه من خلال منحة مقدمة من المركز الاقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل لاستخدامه فى الخطة.

وتابع اللواء محمود شعراوى أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبيه لتوصية مجلس النواب، لتصبح 10 دورات لكل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ونوابهم بدلاً من 7 دورات العام الماضى، مع إتاحه الفرصة لخريجى الجامعة الفرنسية (أسلسكا) من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب فى الدورات الموجهة لخريجى قادة المستقبل (6 دورات متقدمة) والتى يقوم على تنفيذها المركز الإقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، لافتا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، كسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين فى مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية و تطوير الوحدات المستحدثه بالهيكل التنظيمى للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، إضافة الى دورات مشروعات خريجى دورات إعداد المدربين TOT على 10 حقائب تدريبية.

وبين "شعراوى" أن الخطة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها على أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التى تم عقدها خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022 بمركز سقارة للتدريب مع ممثلى المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين بإلإضافة إلى نتيجه دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها فى العام التدريبى والمالى 2021 / 2022، مؤكداً ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات فى كل دورة، وتقييم أثر العائد من التدريب فى تطوير الأداء الفردى على المتدربين والعام على جهات عملهم.

وأشار إلى أن الخطه تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجى دورات إعداد المدربين TOT فى 5 دورات تخصصيه جديدة لمدة أسبوعين، للاستفادة بهم كمدربين للدورات التى سيتم تخصصهم فيها سواء فى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو فى مراكز تدريب المحافظات، مطالبا المحافظين بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة وحتى مستوى القرية وإتاحتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة على صفحات الفيس بوك والبوابات الإلكترونية للمحافظات وجروبات الواتس آب الخاصه بالعمل وما شابه وذلك، لاستهداف كافة الإدارات المعنية بالتدريب، وتعميم الاستفادة من الدورات والسماح للتقدم للترشح لتلك الدورات ورقيا وإلكترونيا بالمحافظات، ونشر الخطه فى جميع الوحدات المحلية لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالمحليات للالتحاق بالدورات التدريبية، وتنمية قدراتهم المهنية والوظيفية والإدارية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات، ويوضح الصورة الإيجابية المتميزة للمحافظات أمام القيادة السياسية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز حالياً لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التى تتعاون معها الوزارة فى ملف التدريب بسقارة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندى ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال.

وكشف عن أن محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وتنمية مهارات قائدات العمل التنفيذى ومنظومة الاتصال السياسى والإسراع فى التنمية الاقتصادية وإدماج المواطنين فى خطط التنمية واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وتطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمى والحاسب الآلى وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان .