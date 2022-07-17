مباحثات الرئيس السيسى وبايدن فى جدة تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان السيسى يؤكد أهمية الشراكة المصرية ــ الأمريكية فى تعزيز سلام واستقرار الشرق الأوسط، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية دور تلك الشراكة فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت خلال لقائه مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس السبت، فى جدة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله، إن الرئيس الأمريكى رحب بلقائه الأول مع الرئيس السيسى، مؤكدا تطلع الإدارة الأمريكية إلى تفعيل أطر التعاون الثنائى المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجى القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما فى ضوء الدور المصرى المحورى بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة، فى عدة مجالات، وخاصة على صعيد التعاون فى مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة، كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التى تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.

وفى نفس السياق، وتحت عنوان رؤية مصرية شاملة لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا، قالت (الأهرام)، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال قمة جدة للأمن والتنمية، مقاربة مصرية شاملة تتضمن خمسة محاور للتحرك فى القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة لخدمة الأهداف المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارا وازدهارا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أكد فى استعراضه للمحور الأول من المحاور الخمسة للمقاربة الشاملة خلال كلمته التى ألقاها فى قمة جدة، أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضى الممتدة، ومن ثم فإن الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التى حلت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهى القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وتعيش فى أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال، مشددا على أهمية تكثيف الجهود المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل للوصول به هذه المرة إلى حل نهائى لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التى تستند عليها مساعى السلام فى المنطقة.

وفى صحيفة (الجمهورية)، وتحت عنوان تكافؤ الفرص للجميع مبدأ أساسى فى مصر، قالت الصحيفة، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، مع المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانيم، سبل التعاون المشترك خلال تمثيلها لمصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد ــ 19 مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة السعيد، تأكيدها أن مصر تنظر إلى الحق فى التنمية كمبدأ أساسى لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان، وتوفير الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضمان أن تلعب المرأة دورا نشطا فى عملية التطوير.

وذكرت السعيد أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من الدولة، كجزء من أهدافها لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التى يتمتع بها المجتمع المصرى، مشيرة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكانى.

وفى نفس الصحيفة وتحت عنوان توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، نقلت (الجمهورية) عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده على التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية تراعى ظروف الأسر الأكثر احتياجا سعيا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء استهل الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية وانعكاساتها على النواحى الاقتصادية والتى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

وفى صحيفة (الأخبار) وتحت عنوان إصابات كورونا بــ "الموجة السادسة" لا تستدعى العزل، نقلت الصحيفة عن الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة تأكيده أنه لا يمكن الجزم بالبدء فى موجة سادسة من فيروس كورونا فى مصر من عدمه، فليس كل زيادة فى أعداد الإصابات يطلق عليها بداية موجة جديدة.

وأوضح عبد الفتاح، أنه توجد زيادة بسيطة وملحوظة فخلال هذه الفترة تبلغ 8% معظمها إصابات بسيطة ولا تستدعى العزل ولذلك فإن الكثير من المصابين لا يجرون الفحوصات الطبية.

وأشار إلى أن 98% من حالات الإصابة حاليا هى متحور أوميكرون، والحالات لديها تشابه فى الأعراض مع فيروس الإنفلونزا، والأعراض الأكثر انتشارا هى "ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، احتقان فى الحلق والحنجرة، تكسير فى الجسم" يليها أعراض أخرى مثل الرشح وسيلان الأنف والإسهال مع وجع فى البطن والسعال والعطس والصداع، ومدة الأعراض تستمر من 5 إلى 7 أيام وتزول مع تناول خافض للحرارة وتناول السوائل.

وفى شأن آخر، وتحت عنوان تعاون (مصرى ـ بريطانى) لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، قالت صحيفة/الأخبار/ أكد سامح شكرى وزير الخارجية تطلع مصر للعمل مع الأمير تشارلز خلال الفترة القادمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهد العالمى لمواجهة تغير المناخ، بما فى ذلك خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى مصر عبر حشد الدعم للمبادرات القطاعية المختلفة التى ستطلقها مصر خلال المؤتمر وحشد مشاركة واسعة من كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية للمشاركة فى أنشطتها، وكذلك المشاركة بشكل فعال فى الأيام الموضوعية المختلفة التى سيتضمنها المؤتمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أمس مع الأمير تشارلز أمير ويلز فى إطار التشاور الجارى مع كل الدول والأطراف بشأن تحضيرات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف وقمة قادة العالم لتغير المناخ التى تستضيفها مصر فى نوفمبر القادم.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية تناول خلال الاتصال رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف، والجهود التى تقوم بها فى الوقت الراهن فى إطار استعداداتها لرئاسة المؤتمر، بما فى ذلك حث كافة الدول الأطراف على تحديث مساهماتها المحددة وطنيا وفقا لاتفاق باريس ورفع طموح عملها المناخى بكافة مكوناته بما فى ذلك الدعم والتمويل الموجه للدول النامية فى مجالات خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء القدرة على تحملها.