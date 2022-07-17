امتحان علم النفس والاجتماع.. الأسئلة تصل لجان الأدبى بالثانوية العامة   

جدة - نرمين السيد - وصلت قبل قليل، أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع و«البابل شيت»، إلى لجان الأقسام الأدبية بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان وسط إجراءات مشددة.





ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستخدام العصا الإلكترونية، للكشف عن الأدوات التكنولوجية التى قد يستخدمها الطلاب للغش مثل: سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا وغيرها، 4 مرات قبل وأثناء الامتحان.

ويستخدم مسؤولو أمن اللجان العصا الإلكترونية لتفتيش طلاب الثانوية العامة أكثر من مرة خلال اليوم الامتحانى: الأولى أثناء دخول الطلاب مع فتح أبواب اللجان، وداخل الفصول الامتحانية، وقبل توزيع كراسات الأسئلة ويكون التركيز على الديسكات للتأكد من عدم إخفاء أى أدوات داخلها، أما المرة الرابعة فتكون بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

ونفت الوزارة، حدوث أي تسريب لامتحانات اليوم، داعية الطلاب وأولياء أمورهم بالتركيز في الامتحانات، وعدم الالتفات إلى ما تثيره صفحات الغش الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبة والنصب على أولياء الأمور بادعاء القدرة على تسريب الامتحانات، مؤكدة أن جميع مراحل طباعة وتوزيع كراسات الأسئلة مؤمنة بشكل كامل، كما أن الوزارة لديها آليات تتمكن من خلالها من ضبط الطلاب الذي يحاولون الغش الإلكترونى وتداول أسئلة الامتحان بعد بدء وقت الإجابة.

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.