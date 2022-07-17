معلومات الوزراء يناقش اليوم مستهدفات وثيقة ملكية الدولة بصناعات الجلود

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الإطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
ومن المقرر أن يشارك فى الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة فى مجالات الصناعات الجلدية ولوازمها ودباغة الجلود، بحضور ممثلين لشركات قطاع الأعمال العام وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب.
يذكر أن "مركز المعلومات" كان قد عقد 9 ورش عمل حتى الآن فى إطار "حوار الخبراء"، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية، بحضور أكثر من 200 مشارك من أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادى الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء البرلمان بغرفتيه.
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