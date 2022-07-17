حالة الطقس اليوم الأحد 17 يوليو 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 31 24 وادى النطرون 33 24 طنطا 34 24 شبين الكوم 35 24 دمنهور 34 24 بلطيم 31 23 مطروح 30 22 السلوم 31 22 سيوة 37 22 بورسعيد 32 24 دمياط 31 24 الزقازيق 35 24 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 36 24 السويس 35 23 العريش 32 24 رفح 32 24 رأس سدر 37 25 نخل 35 21 نويبع 36 26 طابا 34 24 كاترين 33 18 الطور 36 26 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 37 27 مرسى علم 36 27 الفيوم 37 23 بنى سويف 37 23 المنيا 37 23 أسيوط 38 24 سوهاج 38 25 قنا 40 26 الأقصر 41 28 أسوان 41 29 إدفو 41 28 أبوسمبل 40 29 الوادى الجديد 40 26 شلاتين 39 27 أبو رماد 38 26 حلايب 36 28 رأس حدربة 35 27

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