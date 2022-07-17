كرم جبر: مصر هى الوسيط الأساسى لعملية السلام فى المنطقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف جبر، خلال حواره لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن بايدن اعترف بدور مصر فى السلام، مؤكدا أن مصر هى الوسيط الأساسى لعملية السلام فى المنطقة.

وأوضح، أن الدول العربية الآن تقاتل سياسيا ودبلوماسيا للوصول إلى حقها، مؤكدا أن قمة جدة للأمن والتنمية تمهد الأجواء للقمة العربية المقبلة فى الجزائر.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا عربيا على أن القضية الفلسطينية هى القضية الأساسية فى المنطقة.