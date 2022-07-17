نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورت الجديد لعام 2022 On Time Sport الرياضية بالمجان وأستمتع بالمباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد أون تايم سبورت الجديد لعام 2022 ، قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON TIME SPORT 2022 من أفضل القنوات الرياضية المتميزة والتي لديها الملايين من المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم العديد من المباريات الدوري الحصري والعديد من المباريات الأخرى العالمية وبالمجان لذلك لديها اغلكثير من المشاهدين والمتابعين، بالإضافة إلى عرض البرامج تحليل المباريات بالرياضة بوجه عام، في مقالتنا سوف نعرض لكم تردد قنوات أون سبورت ON TIME SPORT 2022 الجديد على النايل سات فتابعونا.

تردد أون تايم سبورت الجديد

لقد زاد البحث عن تردد ON TIME SPORT 2022 وتردد أون تايم سبورت 1 وتردد أون سبورت 2 الجديد فاليوم سوف نقدم اليكم جميع ترددات الجديدة لفنوات أو سبورت الرياضية لمتابعة جميع المباريات العالمية وأفضل برامج عن الرياضة مثل برنامج صباح مع محمد غانم وقرح علي وبرنامج ملاعب الكبار مع أميرة جمال في تاسعة بتوقيت القاهرة وموعد برنامح مدحت شلبي من أفضل محلل كورة من يوم الثلاث الي الخميس في 11 مساء كما أيضاً برنامح ملعب لاحمد شوبير في ساعة 11 بتوقيت القاهرة يومياً .

تردد قناة ON TIME SPORT 1 الجديد

تردد القناة : 11861 .

الاستقطاب: رأسي .

معامل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 6\5 .

أحدث تردد قناة ON TIME SPORT 2 الجديد

قمر الصناعي : نايل سات .

تردد القناة : 10853 .

معامل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 6\5 .

الاستقطاب : افقي.

تردد قناة ON TIME SPORT 3 الجديد

يتساءل الكثير من متابعي الكرة المصرية يومياً على قناة أون تايم سبورت والتي تبث بشكل حصري مباريات بطولة الدوري المصري وعدد من البرامج الرياضية لكبار مقدمي البرامج الرياضية. تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد ، أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات on time sports.

قمر الصناعي : نايل سات .

تردد القناة : 12303.

معامل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 6\5 .

الاستقطاب : افقي.

تردد قناة On Time Sport الأرضي الجديد