موعد نتيجة الثانوية العامة.. 4 أنباء مهمة تعلنها التعليم هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تستعد لإعلان مجموعة من الأخبار المهمة التى ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، خلال الأسبوع الجارى.





وأضاف الوزير عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، الأحد، إنه قبل انتهاء الأسبوع الجارى، تعلن الوزارة: موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، نظام التظلمات، جدول امتحانات الدور الثانى، وخريطة العام الدراسى الجديد. وتنتهى امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس المقبل الموافق 21 يوليو الجارى.

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