محافظ الغربية يناقش أزمة مستشفى 57357 فى طنطا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا موسعا مع جميع الأطراف المعنية بحل مشكلة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا، والتى تم تداولها خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك لدراسة أبعاد المشكلة والتنسيق ببن جميع الأطراف المعنية لوضع مقترحات سريعة وعاجلة لاستمرار تقديم الخدمة بالمستشفى.





واستمع المحافظ إلى آراء الحاضرين وتم مناقشة كل الجوانب لمدة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات حيث تم الاستقرار على ضرورة استمرار مستشفى 57357 فرع طنطا فى تقديم الخدمة الطبية لأبناء محافظة الغربية وأبناء المحافظات الأخرى إلى جانب تشكيل لجنة لوضع خطة سريعة لتنظيم حملة مكبرة لجمع التبرعات تشارك فيها جميع الجهات، بالإضافة إلى وضع آليات لضمان الاستدامة فى تقديم الخدمة الصحية بالمستشفى ليتم رفعها لمجلس أمناء 57357 لدراسة إمكانية تنفيذها. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالغربية، وكيل وزارة الصحة، مدير المستشفيات الجامعية، نائب مدير هيئة التأمين الصحى بالغربية، مدير معهد أورام طنطا، المدير الفنى والمدير التشغيلى لمستشفى 57357 بطنطا، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، نقيب الأسنان، نقيب التمريض ونقيب العلوم الصحية.

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