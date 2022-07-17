وزير التعليم: تعامل صارم مع ناشر اسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

وأوضح الوزير عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "انتظروا تفاصيل التعامل الصارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء من داخل سيارة ومن تعاون مع خلال هذا الأسبوع بإذن الله وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وأثارت صور متداولة لأسئلة امتحان فى مادة الفيزياء تم التقاطها من داخل سيارة، حالة من الغضب بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكانت الصور مصحوبة بتعليق: "عربيتى بقت أشهر من وزير التعليم، أعمل إيه انتوا اللى مالكوش ضهر"، ليظن الناس أن هناك طالبا حصل على كراسة امتحان الفيزياء للإجابة عليها داخل سيارته بدلا من اللجنة الامتحانية، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم.
وقال الدكتور طارق شوقى، إن الامتحان الذى تم تداوله، لا يخص طالب وإنما تم تصويره من مظروف الامتحان الاحتياطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الصور تم التقاطها من لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية.
وأضاف الوزير فى منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنه لا يخفى على أحد المحاولات المستميتة لتشويه صورة الامتحانات المصرية، لا سيما وأنها تسير بانتظام شديد".
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