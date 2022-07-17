محافظ القليوبية يتفقد مستشفيى بنها التعليمى والحميات للاطمئنان على الخدمات

جدة - نرمين السيد - أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم السبت، جولة تفقدية فى مستشفى بنها التعليمى ومستشفى حميات بنها؛ للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية للمرضى وانتظام سير العمل، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التى تتم بمستشفى حميات بنها ضمن جهود المحافظة للنهوض بقطاع الصحة باعتباره من أهم الملفات التى تعمل المحافظة على متابعتها وتطويرها.





ووفقا لبيان صحفى صدر عن المحافظة، فقد تفقد الهجان، أقسام الاستقبال والباطنة والجراحة والعظام وغرفة الطوارئ بمستشفى بنها التعليمى، واطمأن على مدى تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والتأكد من مدى توافر كافة الأجهزة والمستلزمات وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية للتعامل الفورى مع حالات الطوارىء والمترددين.

وخلال تفقده للأقسام الطبية، أجرى المحافظ، حوارا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

كما اطمأن المحافظ من مديرة المستشفى على أقسام العمليات، والعمليات التى يتم إجراؤها بالمستشفى مثل عمليات القسطرة والمخ والأعصاب، ووجه الهجان بسرعة التعاقد مع أساتذة فى تخصصات القلب والأوعية الدموية لزيادة عدد العمليات التى تجرى للمرضى.

كما اطمأن على إجراء عمليات المناظير والكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التى يندر وجودها فى مستشفيات المحافظة.

وتابع الهجان الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها؛ لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستفسر المحافظ من مدير المستشفى عن آخر مستجدات أعمال الترميم والتطوير بالمستشفى.

ووجه وكيل مديرية الصحة بمتابعة تسريع الإجراءات، للانتهاء من إنشاء الطابقين الرابع والخامس لإقامة عناية مركزة للأطفال، موجها بضرورة تكثيف المرور الميدانى على كافة المستشفيات بنطاق المحافظة، خاصة وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت فى التزايد فى ضوء البيان الصادر من وزارة الصحة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والخدمات وتوافر الأدوية للمرضى.

وفى لفتة إنسانية من محافظ القليوبية وجه بتخصيص أماكن انتظار حضارية أمام كل مستشفى لأهالى المرضى وذويهم ممن يترددون للزيارة بالإضافة إلى توفير مظلات لوقايتهم من حرارة الشمس فى فصل الصيف.