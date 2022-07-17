عاجل- بايدن: نؤكد الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر "فى وقت سابق اليوم، جلست مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، ولمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية".

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