مستشار رئيس الجمهورية يحذر: فيروس كورونا مازال ينتشر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرًا عالميًا، وأضاف أن الإصابات زادت فى مصر خلال الأيام الأخيرة خصوصًا بين أفراد الأسرة الواحدة.





وأشار خلال مداخلة هاتفية مع أخبار dmc، اليوم السبت، إلى أن المصابين بكورونا يعانون من أعراض بسيطة تشبه البرد، وذكر أن الأعراض الحالية عبارة عن ارتفاع فى درجات الحرارة ورشح وأغلب الحالات تتماثل للشفاء. وأوضح تاج الدين أن مصر تجاوزت 5 موجات للوباء، وتوقع أننا بدأنا فى موجة جديدة من الإصابة بكورونا، مؤكدا أن مصر وفرت كميات كبيرة من لقاحات كورونا، ولم تلغٍ الإجراءات الاحترازية وطالب بضرورة استخدام الكمامات والمطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعى لمنع انتشار المرض.

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