معرفة فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات 2022 بالرقم الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات، كشفت الشركة المصرية للاتصالات مساء أمس فاتورة التليفزيون الأرضي لشهر يوليو ٢٠٢٢ عن فترة استهلاك شهر أبريل ومايو ويونيو، والتي من الممكن أن يتم الاستعلام عنها وسداد الفاتورة عن طريق شبكة الإنترنت، كما يستطيع عملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة ومن ثم تسديد قيمتها عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية عن طريق الفيزا، ومن ثم دخل رقم الهاتف الأرضي فقط، كما أن شبكة الإنترنت قد تتأثر بغياب الحرارة في الهاتف، مما يدفع بعض الناس في تقديم شكاوى في شركات الإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

كما يمكن معرفة فاتورة الأرضي أيضا من خلال الاتصال بالرقم المختص المختصر وهو 19777 كما يتم إدخال رقم التليفون ويتم الرد بقيمة الفاتورة مستحقة الدفع، كما تمنح الشركة لجميع عملائها فترة سماح وهي حتى يوم 15 أغسطس ليتم تسديد قيمة الفاتورة ومن ثم يتم تحويل الخط لخدمة استقلال فقط لم لم يدفع الفاتورة، وفي حالة تخلف أحد العملاء عن تسديد الفاتورة حتي يوم 15 سبتمبر يتم اللجوء لفرض غرامات تأخيرة من قبل الشركة ويتم وقف الخدمة عن هاتف العميل،كما أن شركة المصرية للاتصالات قد حسبت فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2022 عن طريق الإستهلاك من خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022 ومن خلال الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني المتاح خلال الخامس عشر من شهر يوليو.

غرامة فاتورة التليفون الأرضي ومدة فترة السماح

كما أن المصرية للاتصالات قد حددت مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2022 بداية من الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل، على أن يتم تحويل الخط بعدها للاستقبال فقط، وإذا لم يتم دفع الفاتورة حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل سيتم رفع الخط عنه ودفع الغرامة مالية كبيرة، وتبدأ قيمة غرامة فاتورة التليفون من ١٠ جنيهات أو حساب نسبة واحد ونص في المئة من قيمة الاشتراك بحد أقصى ١١ شهر ومن ثم الدخول في مسألة قانونية.