قافلة طبية مجانية غدا بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء

جدة - نرمين السيد - تنظم مديرية الصحة فى شمال سيناء بالتعاون مع الجهات المعنية غدا الأحد قافلة طبية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان وإجراء العمليات الجراحية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل أن القافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، وستقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج اللازم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية. وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل أن القافلة مستمرة لمدة 3 أيام، من بينها يوما الأحد والإثنين بمستشفى نخل المركزى ويوم الثلاثاء بالوحدة الصحية بقريتى التمد والكونتلا، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين فى منطقة وسط سيناء.

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