طب أسنان جامعة سيناء تقدم خدماتها مجانا لـ40 ألف مواطن سنويا

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة سيناء تقديمها للخدمات الطبية لنحو 40 ألف مواطن سنويا من خلال كلية طب الفم والأسنان بفرعيها بمدينتى القنطرة والعريش، حيث تتم مناظرة المرضى وتقديم العلاج مجانا للمواطنين.





وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة سيناء، أنها حريصة على تقديم خدماتها المختلفة للمجتمع المحلى خاصة بمدينة العريش، من خلال تنمية البيئة والمجتمع المحلي، إلى جانب دمج المواطنين فى مختلف الفاعليات والأنشطة التى تقدمها الجامعة إلى جانب المساهمة فى توفير العشرات من فرص العمل المباشرة داخل الجامعة لأبناء العريش، حيث تم توظيف نحو 500 فرد من أبناء محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة.

وأضاف البيان أنه فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للعام الجامعى الجديد 2022- 2023، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة فى الإسماعيلية.

وأكدت جامعة سيناء، أن قبول الطلاب سيكون بحد أدنى أقل 5% عن باقى الجامعات الخاصة وفقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة حيث يقف الحد الأدنى لكلية طب الفم والأسنان عند 80%، و العلاج الطبيعى 75%، والصيدلة 70% ، والهندسة 65%، وعلوم الحاسب 60%، وبحد أدنى 55% لكليتا الإعلام وإدارة الأعمال.

وأشارت الجامعة إلى أنه تيسيرا على الطلاب يمكن التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجامعة أو من خلال المقر الإدارى بالقاهرة، أو التقدم بالحرم الجامعى بفرعى العريش والإسماعيلية.

يذكر أن جامعة سيناء تأسست عام 2005 وتمتلك مركزًا للبحوث هو الوحيد من نوعه فى الجامعات الخاصة بمصر، للمساهمة فى التنمية بمحافظة شمال سيناء، حيث تستهدف الجامعة خلق نموذج تعليم عالمى فى هذه البقعة الهامة من مصر، لدعم التنمية الاقتصادية فى سيناء.