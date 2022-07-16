وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة سيناء، أنها حريصة على تقديم خدماتها المختلفة للمجتمع المحلى خاصة بمدينة العريش، من خلال تنمية البيئة والمجتمع المحلي، إلى جانب دمج المواطنين فى مختلف الفاعليات والأنشطة التى تقدمها الجامعة إلى جانب المساهمة فى توفير العشرات من فرص العمل المباشرة داخل الجامعة لأبناء العريش، حيث تم توظيف نحو 500 فرد من أبناء محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة.
وأضاف البيان أنه فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للعام الجامعى الجديد 2022- 2023، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة فى الإسماعيلية.
وأكدت جامعة سيناء، أن قبول الطلاب سيكون بحد أدنى أقل 5% عن باقى الجامعات الخاصة وفقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة حيث يقف الحد الأدنى لكلية طب الفم والأسنان عند 80%، و العلاج الطبيعى 75%، والصيدلة 70% ، والهندسة 65%، وعلوم الحاسب 60%، وبحد أدنى 55% لكليتا الإعلام وإدارة الأعمال.
وأشارت الجامعة إلى أنه تيسيرا على الطلاب يمكن التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجامعة أو من خلال المقر الإدارى بالقاهرة، أو التقدم بالحرم الجامعى بفرعى العريش والإسماعيلية.
يذكر أن جامعة سيناء تأسست عام 2005 وتمتلك مركزًا للبحوث هو الوحيد من نوعه فى الجامعات الخاصة بمصر، للمساهمة فى التنمية بمحافظة شمال سيناء، حيث تستهدف الجامعة خلق نموذج تعليم عالمى فى هذه البقعة الهامة من مصر، لدعم التنمية الاقتصادية فى سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طب أسنان جامعة سيناء تقدم خدماتها مجانا لـ40 ألف مواطن سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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