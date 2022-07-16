مصر للطيران الناقل الرسمى لبطولة العالم للسلاح بمصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مصر للطيران، أنها تقوم بدور الناقل الرسمى لبطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، التى تستضيفها جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى بصالات إستاد القاهرة الدولى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





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