مستشار الرئيس لشئون الصحة: بدأنا موجة جديدة من كورونا والإصابات في تزايد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 10:25 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تزايد إصابات كورونا منذ 10 أيام ومعظمها حالات عائلية.

وأضاف خلال حديثه بقناة "دي إم سي": الوباء العالمي لكورونا لا يزال موجود لذلك يجب توخى الحذر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت: بدأنا موجة جديدة من موجات جائحة كورونا بعد حدوث زيادة ملحوظة في عدد الإصابات، مشيرًا إلى أنه هناك ضرورة للحصول علي جرعات تعزيزية لكل من مر عليه 6 أشهر من الحصول على لقاح كورونا.