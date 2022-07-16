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مستشار الرئيس لشئون الصحة: بدأنا موجة جديدة من كورونا والإصابات في تزايد...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 10:25 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تزايد إصابات كورونا منذ 10 أيام ومعظمها حالات عائلية.

وأضاف خلال حديثه بقناة "دي إم سي": الوباء العالمي لكورونا لا يزال موجود لذلك يجب توخى الحذر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
ولفت: بدأنا موجة جديدة من موجات جائحة كورونا بعد حدوث زيادة ملحوظة في عدد الإصابات، مشيرًا إلى أنه هناك ضرورة للحصول علي جرعات تعزيزية لكل من مر عليه 6 أشهر من الحصول على لقاح كورونا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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