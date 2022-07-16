الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة عقب المشاركة في قمة جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 10:25 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب المشاركة في "قمة جدة".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة جدة"، والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مشاركة الرئيس في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.