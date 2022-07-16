متحدث الصحة : لا مبرر لتحويل بعض المستشفيات لعزل

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالغفار، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن هناك ارتفاعا فى متوسط الإصابات المجتمعية، لكن هناك استقرار فى معدلات الدخول إلى المستشفيات ومعدلات الوفيات أيضا، وبالتالى لا يوجد مبرر إلى تحويل المستشفيات إلى عزل.

وأكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لأخذ الاحتياطات للتصدى لأى خطر، قائلا إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا ونحن على استعداد وجاهزية لتوفير الأماكن فى المستشفيات، وهذا متوفر منذ عامين.

وتطرق إلى وجود أماكن للعزل داخل للمستشفيات أى أن جميع المستشفيات تكون بها غرف للعزل، قائلا " وهذا ما نسير عليه منذ 8 شهور"، موضحا أن حجم الدخول والحجز فى المستشفيات الحالية سواء فى مستشفيات الصدر أو الحميات أو غيرها من المستشفيات لا يستدعى تحويلها إلى عزل بالكامل.

وحول التشكيك فى فاعلية التطعيم أو اللقاحات الموجودة فى مواجهة المتحورات الجديدة، قال عبدالغفار إن العالم الصحى والعالمى متفق على فاعلية التطعيم فى تقليل شدة الإصابة ومعدلات الوفيات.

ونوه إلى أن التطعيم حافظ على 20 مليون شخص على مستوى العالم كان من الممكن أن يكونوا فى عداد الوفيات.

وعن الموجة الجديدة من فيروس كورونا وتأثيرها، قال إن المتحورات الفرعية من "الأوميكرون" مازالت شدتها أقل من متحور "الدلتا"، كما أن أغلب أعراض المتحورات تتعلق بالجهاز التنفسى العلوى.