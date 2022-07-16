التضامن فى أسبوع.. تنفيذ 9 ملايين زيارة منزلية ومتابعة حجاج الجمعيات

جدة - نرمين السيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعى الأنشطة والأحداث، التى قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو.





وفى التقرير التالى تستعرض الوزارة أبرز الأنشطة التى جاءت كالتالى:

السبت 9 يوليو

- استمرار حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" من خلال حملات طرق الأبواب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لمختلف محافظات الجمهورية.

- الهلال الأحمر يطلق حملة على منصة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء ذبح الأضاحى أو تقطيع اللحوم.

الأحد 10 يوليو

- حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية يواصلون رمى الجمرات وإعداد جدول لنفرة الحجاج المتعجلين من منى إلى مكة المكرمة.

- مشروع "2 كفاية" تحت مظلة برنامج "وعى" و"البرنامج القومى لتنمية الأسرة المصرية" يحقق 9 ملايين زيارة منزلية لمليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل" لديها نساء وفتيات فى سن الحمل والولادة.

- تحت رعاية وزير التضامن الاجتماعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان بالميادين العامة وساحات المساجد" وتستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

الإثنين 11 يوليو

- أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يعلن عن خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة ويؤكد أن الحالة الصحية للحجاج جيدة ولا توجد بينهم أى إصابات.

- توزيع بطاقات "ميزة" للصرف الإلكترونى على مستفيدى تكافل وكرامة، بنسبة 75% من إجمالى المستهدف ومتوقع أن ينتهى التوزيع على 25% المتبقية بنهاية شهر أغسطس 2022.

- تدشين حساب الهبة المشروطة الذى أجازته شرعا دار الإفتاء المصرية، الذى يعطى للعميل الحق فى وهب شخص آخر شهادات استثمارية أو ودائع مع احتفاظ العميل بحق التصرف فى هذه الهبة فى أى وقت وحق احتفاظه بعوائد هذا الحساب لصالحة طوال فترة حياته.

الثلاثاء 12 يوليو

- القباج تتلقى تقريرا عن إنجازات حاضنات الفائقين بوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات بالشراكة مع الجمعية الشرعية الرئيسية وإجمالى الطلاب المستفيدين من البرنامج 581 طالبا وباحثا.

- بنك ناصر الاجتماعى يستمر فى اعفاء المبادرات الاجتماعية من كافة الرسوم والمصروفات البنكية، وتقديم امتيازات لحساباتها بنسبة 0,5% زيادة عن العائد المعلن بعد الاعتماد النهائى لميزانية البنك ووفقا لنتائج اعمال البنك فى نهاية كل سنة مالية.



الأربعاء 13 يوليو

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، مشروع "مودة" ينفذ 10 ورش عمل تفاعلية دامجة بمراكز الشباب تحت شعار "دعم... دمج... تمكين".

- فى إطار إعادة هيكلة وزارة التضامن الاجتماعى والتطوير المؤسسى والبشرى بها، تم الإعلان عن حوالى 52 وظيفة قيادية بالديوان والمحليات، وبدء عقد اختبارات المسابقات الوظيفية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم حفلات ترفيهية وأنشطة ثقافية ورياضية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 14 يوليو

- بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية من مطار جدة إلى أرض الوطن من الخميس الموافق 14 يوليو 2022.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد مركز الخدمات الاجتماعية بمجمع خدمات صندوق تحيا مصر بقرية سيدى عبد الرحمن للتحقق من الموقف التنفيذى للمركز قبل الافتتاح المرتقب.

- القباج تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 5 بالساحل الشمالى تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، والمعرض يستمر حتى 20 سبتمبر على 7 فترات متتالية كل فترة 10 أيام، ويستهدف عرض منتجات 1000 عارض.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تصدر قرارا بخصم 50% على تكلفة ايجار الأجنحة بمعارض ديارنا لذوى الإعاقة والأرامل المعيلات لأسر، احتراما لسعيهم فى الإنتاج والعمل لكسب العيش.